В Ревде на месте ДТП, где погибли две девочки, появился стихийный мемориал

В Ревде (Свердловская область) на месте смертельной аварии, в которой погибли две девочки, жители создали стихийный мемориал, сообщила газета «Ревдинский рабочий» в своем telegram-канале. Люди несут мягкие игрушки и цветы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ревдинский рабочий» Фото: «Ревдинский рабочий»

Напомним, 27 октября на улице Чехова в Ревде произошло смертельное ДТП. 37-летний водитель автомобиля «Лада-2112», предположительно находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением и сбил трех девочек-пешеходов на тротуаре, продолжил движение и врезался в здание магазина.

Две школьницы 2016 и 2018 годов рождения скончались на месте, третья, 2014 года рождения, доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Полина Бабинцева