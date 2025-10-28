Лукашенко считает воровством ситуацию с российскими активами на Западе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал политику Запада в отношении золотовалютных резервов (ЗВР) России и Белоруссии. Он назвал действия западных стран воровством.

Господин Лукашенко поднял эту тему на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его словам, Запад специально «подталкивал» Москву и Минск к хранению их золотовалютных резервов за границей. «Если у нас дома ЗВР — это не ЗВР, надо обязательно куда-то вывезти в первоклассные банки, в солидные государства»,— утверждает он (цитата по ТАСС).

Белорусский президент посетовал, что западные страны «дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги как свои и направлять их туда, куда считают нужным». По его мнению, международное право «уже давно рассыпалось». Он призвал отреагировать на этот «бандитизм и воровство».

Общая сумма замороженных странами ЕС и G7 активов России составляет около €280 млрд. Это почти половина валютных резервов РФ. Президент Владимир Путин называл заморозку золотовалютных резервов России странами Запада грабежом.

