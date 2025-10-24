Доходность активно сократилась

Доходы Euroclear от замороженных российских активов сократились на четверть. По итогам девяти месяцев бельгийская финансовая группа получила от реинвестирования средств €3,9 млрд. На конец сентября баланс депозитария превысил €220 млрд, причем €193 млрд из них приходится на заблокированные средства россиян.

На падение прибыли повлияла денежно-кредитная политика в Европе и США, объяснил директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов: «В прошлом году ставки как в евро, так и в долларах были выше, в особенности в первом случае, поскольку Европейский центральный банк снижал ставки. Федеральная резервная система немножко медленнее это делала, и только вот этой осенью возобновила эту политику. Как я предполагаю, те активы, которые заморожены в Euroclear, в основном деноминированы в евро. А так как они обычно размещаются в суперконсервативных инструментах, гособлигациях европейских стран, то, соответственно, просто из-за того, что ставки снизились, сократился и доход».

Полученная прибыль от реинвестирования замороженных российских активов поступает в Европейский фонд поддержки Украины. Летом Euroclear перечислил туда свыше €1,5 млрд. Еще €1 млрд должен поступить в начале 2026-го. Но в перспективе доходы от заблокированных средств будут только сокращаться, считает заместитель генерального директора компании «Финам» Дмитрий Леснов: «Сейчас финансирование идет за счет тех процентов, которые не получают российские инвесторы и которые аккумулируются в Euroclear. В целом мировая тенденция сейчас идет на снижение процентных ставок. В Европе, скорее всего, этот цикл уже завершился, и тот уровень, который мы видим, окончательный на ближайшие несколько лет. Что касается американского рынка, то там все еще ожидают снижения ставок. Как раз за счет этого решения ФРС доходность тех бумаг, которые находятся в Euroclear и имеют долларовый номинал, будет сокращаться. При этом мы понимаем, что большинство в ЕС рассчитывает получить доступ именно к основной части активов, чтобы использовать эти средства для финансирования различных программ».

По данным Bloomberg, 23 октября страны Евросоюза отложили на декабрь принятие решения об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву. Деньги должны были стать залогом для кредита на €140 млрд. Однако Бельгия, где хранится большая часть средств, потребовала «полного распределения рисков» между странами на случай, если Москва предъявит претензии. В итоге издание Politico назвало премьера Барта де Вевера «плохим парнем». Однако он с этим не согласился, заявив, помимо прочего, что в отношении замороженных активов власти Бельгии «самые-самые». Впрочем, даже если разделить риски, то они не исчезнут в случае конфискации, уверен партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов: «Соответствующей юридической процедуры на текущий момент нет, но ее можно создать путем принятия закона. В перспективе, конечно, к сожалению, такой процесс действительно может начаться, и активы будут изъяты. Скорее всего, будет принят специальный закон на уровне Европейского союза. В этом процессе примут участие все страны объединения. Для того чтобы принять такое решение, необходимо разобраться с рядом вопросов. Первый и самый главный — это все-таки юридический аспект: на каком основании одно лицо лишит другого лица права собственности, потому что с точки зрения международного права это не допускается.

Если такой прецедент случится, возможно, последуют юридические последствия, в том числе либо в виде вердикта судов, либо в виде ответных мер Российской Федерации в виде конфискации, например, активов частных европейских компаний, которые находятся в стране. Помимо юридических рисков, это может повлиять на финансовую систему. Огромные резервы хранятся не только у Российской Федерации, но также и у других стран, например, у Китая и Индии.

Если станет возможно вот так легко изымать активы, не исключено, что будет утрачена вера в финансовые стабильность и надежность, которые дают Европейский союз и его депозитарная банковская система. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на евро и экономике».

Как следует из отчетности группы Euroclear, санкции против Москвы и ответные меры привели к прямым убыткам на €82 млн, а также потере доходов от бизнеса. С начала года они составили €25 млн. Это в том числе касается случаев, когда на депозитарий подавали в суд владельцы замороженных активов в России.

Анжела Гаплевская