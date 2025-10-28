Сбербанк ожидает ослабления рубля до 90 руб./$

Сбербанк по-прежнему прогнозирует ослабление рубля к концу 2025 года, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. В банке прогнозируют, что курс опустится до 90 руб. за доллар.

«Мы действительно ожидаем определенного ослабления рубля до конца этого года. Уровень сейчас трудно называть, но в целом в районе 90 рублей»,— уточнил господин Скворцов на конференц-звонке (цитата по «Интерфаксу»).

Прогноз на следующий год Сбербанк даст на большой конференции 10 декабря. Официальный курс Центробанка (ЦБ) на 28 октября установлен на уровне 78,98 руб. за доллар и 92,02 руб. за евро.

В сентябре глава Сбербанка Герман Греф говорил, что до конца года стоит ожидать ослабления рубля до 85-90 руб. за доллар. По его мнению, валюта «переукрепилась», поэтому в ближайшее время дальнейшего укрепления рубля ожидать не стоит. ЦБ прогнозирует ослабление рубля до 87 руб./$ в среднем.

