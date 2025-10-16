Слишком много спроса для низкой инфляции

В октябре 2025 года индикатор бизнес-климата в основных отраслях составил 2,6 пункта против 1,2 пункта в сентябре, сообщил Банк России (показатель фиксирует положение дел в компаниях с задержкой в месяц). Ранее об отскоке настроений промышленности от минимумов 2022 года сообщали и в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (см. “Ъ” от 30 сентября). Хотя, по данным ЦБ, улучшение бизнес-климата было повсеместным и особенно заметным в средних компаниях, его основной движущей силой остаются не фактические данные, а рост ожиданий на ближайшие три месяца, особенно в части оценок текущего и прогнозируемого спроса (см. график).

При этом в свежем октябрьском обзоре «О чем говорят тренды» аналитики регулятора фиксируют замедление экономической активности и ускорение инфляции, отмечая подскок ее базовой составляющей до 4,7% с учетом сезонности и в пересчете на год, то есть удаление от цели ЦБ в 4%. По данным мониторинга предприятий, ценовые ожидания бизнеса также подскочили впервые с января 2025 года до средних значений 2023 года (хотя и остались ниже средних значений 2024-го — начала 2025 года), максимум роста пришелся на торговлю.

Авторы «Трендов» фиксируют, что «агрегированный внешний спрос на товары российского экспорта снизился». По данным ЦБ, особенно быстро снижался нефтегазовый экспорт в августе 2025 года. Впрочем, агрегированный внутренний спрос (что важнее для регулятора) продолжает расти, и «достижение цели по потребительской инфляции, вероятно, произойдет при более низких темпах роста ВВП».

Вчера же Банк России обновил и среднесрочный консенсус-прогноз. Оценки роста ВВП понижены до 1% (на 0,2 п. п.) в 2025 году, 1,2% (на 0,4 п. п.) — в 2026 году, 1,8% и 1,9% — в 2027 и 2028 годах (на 0,1 п. п.). Никто в пуле ЦБ не ожидает рецессии, но инфляционные ожидания аналитиков также значимо выросли — кумулятивно в конце 2025-го и в 2026 году траектория инфляции ушла вверх на 0,6 п. п., отмечают авторы Telegram-канала «Твердые цифры» (в пуле ЦБ). Прогноз курса рубля к доллару за 2025 год согласуется с ослаблением рубля до 87 руб./$ в среднем в остаток года. Медианный аналитик пересмотрел свои ожидания по средней ключевой ставке ЦБ вверх — до 19,2% в 2025-м и 13,7% в 2026 году. «Это не согласуется ни со снижением КС на 100 б. п. в октябре, ни с сохранением КС на прежнем уровне. Или медианный аналитик еще не определился, или ждет снижения КС на 50 б. п. на ближайшем заседании»,— фиксируют «Твердые цифры».

Артем Чугунов