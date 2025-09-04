Греф прогнозирует ослабление рубля до 85-90 рублей за доллар к концу года

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что до конца 2025 года стоит ожидать ослабления рубля до 85-90 руб. за доллар. По его словам, валюта «переукрепилась», поэтому в ближайшее время дальнейшего укрепления рубля ожидать не стоит.

«На мой взгляд, рубль переукрепился сейчас, и вряд ли стоит ожидать укрепления рубля. <…> Но то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля», — сказал господин Греф в комментарии телеканалу «Россия 1» на Восточном экономическом форума (ВЭФ).

Он также связал ослабление рубля с потребительской активностью россиян и объемом импорта. Все больше людей стараются накапливать, а не тратить, отметил господин Греф. Это приводит к снижению давления на рубль.

Согласно результатам актуального консенсус-опроса ЦБ пула макроэкономистов, россиян ожидает курс 90 руб./$. Сейчас экономика России идет по нижней границе прогнозов регулятора о ее росте. Несмотря на оптимистичные ожидания по инфляции и ключевой ставке, прогнозы в отношении экономической активности ухудшились.

