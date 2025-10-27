ЦБ понизил курсы доллара и евро на два рубля

Банк России установил курс доллара США на 28 октября на уровне 78,98 руб., что ниже предыдущего показателя на 1,99 руб., следует из данных на сайте регулятора.

Курс евро понижен на 2,02 руб., до 92,02 руб. Официальный курс юаня установлен на уровне 11,06 руб. (-0,24 руб.).

24 октября Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в России есть предпосылки для снижения инфляции, однако дальнейшее уменьшение ключевой ставки в декабре не предопределено.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полшага вниз».