Креветки и камбала заменят традиционную рыбу в Азовском море к 2040 году

Экосистема Азовского моря полностью преобразится к 2040 году из-за роста солености до 16-17 промилле. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг». Со ссылкой на специалистов Азово-Черноморского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южный научный центр Российской академии наук Фото: Южный научный центр Российской академии наук

По сообщению ученых, в августе 2025 года зафиксированы рекордные показатели засоления: в Таганрогском заливе почти 12 промилле, в Азовском море около 16 промилле. Промилле показывает количество твердых веществ в граммах, растворенных в одном килограмме морской воды.

«Изменение химического состава воды приведет к исчезновению традиционных полупроходных рыб — леща, тарани и судака. Одновременно увеличится популяция морских видов»,— говорится в сообщении.

По оценке специалистов, в ближайшие годы основными объектами промысла станут пиленгас, камбала-калкан, кефали и креветки. Исследователи проводят эксперименты по разведению австралийского красноклешневого рака и гигантской пресноводной креветки.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ученые АзНИИРХ прогнозировали достижение среднегодовой солености 15 промилле к 2030 году. Однако прогнозные значения превышены уже в 2025 году.

Валентина Любашенко