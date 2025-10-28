Могут не повторить

Два легендарных боксера — американец Флойд Мейуэзер и Мэнни Пакьяо — в следующем году могут провести второй бой друг с другом. Первый, состоявшийся десять лет назад, установил несколько коммерческих рекордов, в том числе рекорд по доходам от его проведения: они составили около $600 млн. Если новый поединок американца и филиппинца хотя бы приблизится к показателям 2015 года, это будет сенсацией. Дело в том, что оба бойца уже находятся в таком возрасте, который слишком велик даже для ветеранского, и давно не выступают в прежнем интенсивном режиме.

Флойд Мейуэзер (слева) и Мэнни Пакьяо за первый бой, прошедший в мае 2015 года, заработали на двоих около $400 млн

Фото: Steve Marcus / Reuters Флойд Мейуэзер (слева) и Мэнни Пакьяо за первый бой, прошедший в мае 2015 года, заработали на двоих около $400 млн

Фото: Steve Marcus / Reuters

О переговорах по поводу организации боя между Флойдом Мейуэзером и Мэнни Пакьяо сообщили The Ring и BoxingScene. По их данным, он может состояться в следующем году, а показать матч собирается Netflix. Эта компания, раньше практически не имевшая амбиций в сфере спортивного бродкастинга и стриминга, сейчас активно вторгается на боксерский рынок. Пока в ее активе три заметных боя. В прошлом году она транслировала матч между великим супертяжеловесом Майком Тайсоном и ютубером Джейком Полом, в этом — два поединка: между звездами женского бокса Кэти Тейлор и Амандой Серрано и звездами бокса мужского Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом. Последний, в котором в сентябре Кроуфорд отнял у Альвареса звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), вошел в число главных событий года в этом виде. Еще одно точно пользующееся спросом у публики мероприятие Netflix покажет совсем скоро. Речь идет о бое, в котором 14 ноября Джейк Пол будет драться против известного американского боксера Джервонты Дэвиса.

В смысле броскости «афиши» поединок между Флойдом Мейуэзером и Мэнни Пакьяо, конечно, превосходит все вышеупомянутые. Дело в том, что в нем речь идет о противостоянии двух настоящих икон бокса, увешанных с ног до головы разными регалиями. У Флойда Мейуэзера — уникальный послужной список, в котором 50 побед и ни единой осечки, а Мэнни Пакьяо удалось взять чемпионский пояс в восьми весовых категориях: тоже уникальное, похожее на вечное достижение.

А украшает «афишу» тот факт, что речь на самом деле идет о матче-реванше. Первый бой между двумя выдающимися боксерами состоялся в мае 2015 года. В нем на кону стояли чемпионские титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), а довольно уверенную победу по очкам одержал Мейуэзер. Правда, потом выяснилось, что Пакьяо выступал с травмой. Но вошел бой в историю прежде всего благодаря нескольким коммерческим рекордам. Сборы от реализации билетов на матч в MGM Grand в Лас-Вегасе превысили $72 млн, а количество покупок трансляции pay-per-view (ее вели HBO и Showtime, непримиримые конкуренты, объединившие усилия ради исключительного события) составил 4,6 млн. Но больше всего потрясла всех сумма общих доходов, полученных организаторами боя,— около $600 млн. Современные суперхиты обычно не генерируют и трети от нее.

Впрочем, если показатели нового поединка Флойда Мейуэзера и Мэнни Пакьяо, иллюстрирующие его востребованность и коммерческую привлекательность, хотя бы приблизятся к показателям десятилетней давности, это будет сенсацией.

Дело в том, что две иконы бокса находятся в возрасте, который даже ветеранским не назовешь. Ветеранами они были как раз в 2015 году. Сейчас Пакьяо 46 лет, а Мейуэзеру — 48. Американец с 2017 года не проводит официально признанных ведущими структурами поединков, участвуя только в «выставочных». Филиппинец неожиданно возобновил карьеру после четырехлетнего перерыва, в июле сведя вничью бой с Марио Барриосом за титул WBC в полусреднем весе. Причем, когда он ее прерывал, было очевидно, что Пакьяо переживает творческий закат. Более того, уже довольно давно он занимается в основном не спортом, а политической деятельностью. А буквально в тот же день, когда впервые появилась информация о том, что Мэнни Пакьяо планируют опять свести с Флойдом Мейуэзером, филиппинец занял пост вице-президента Международной боксерской ассоциации (IBA) — враждующей с Международным олимпийским комитетом структуры, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Алексей Доспехов