Международная боксерская ассоциация усилилась легендарным Мэнни Пакьяо

В Международной боксерской ассоциации (IBA) произошло одно из самых любопытных назначений за всю ее историю. Вице-президентом структуры, которая давно конфликтует с Международным олимпийским комитетом и лишена его признания, стал филиппинец Мэнни Пакьяо. То есть фактически он назначен заместителем президента — россиянина Умара Кремлева.

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Мэнни Пакьяо — настоящая легенда своего вида. Он единственный в истории боксер, который был чемпионом мира в восьми весовых категориях. В послужном списке филиппинца множество ярчайших поединков и индивидуальных наград. Притом формально 46-летний спортсмен, давно занимающийся политической деятельностью на родине и даже пытавшийся претендовать на пост президента Филиппин, еще не завершил карьеру. В июле он после долгого перерыва вернулся на ринг и завершил ничьей бой с Марио Барриосом за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) в категории до 66,7 кг.

Комментируя свое назначение, Мэнни Пакьяо сказал, что «под руководством лидера-визионера Умара Кремлева IBA вступила в "золотую эру"», в которой «каждый боксер из любой страны может мечтать, драться и добиваться успехов в равных с остальными условиях», а «ни одна нация не исключается из соревнований». Сама федерация отметила, что на своем посту Пакьяо будет «играть активную роль в продвижении ценностей организации» и, в частности, выступать в качестве советника президента по «стратегическим вопросам».

