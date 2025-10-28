В Сочи перекрыли площадь перед Зимним театром из-за подготовки марафона

В Сочи начались подготовительные работы к ежегодному «Сочи Марафону», который пройдет 2 и 3 ноября. Уже с 28 октября площадь перед Зимним театром закрыта для движения транспорта — здесь организуют стартовый городок для участников забега. Схема объезда со стороны сквера «Фитофантазия» будет действовать до 20:00 4 ноября, сообщили в Telegram-канале пресс-службы администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным организаторов, в марафоне примут участие более 6 тыс. бегунов. Маршрут забега пройдет по центральным улицам города, в связи с чем на время проведения соревнований изменится схема дорожного движения и маршруты общественного транспорта.

В воскресенье, 2 ноября, с 8:00 до 10:30 движение будет ограничено на участке от улицы Театральной, 2 по улице Орджоникидзе — от дома №27 до пересечения с улицей Соколова, а также по улице Театральной до Курортного проспекта.

В понедельник, 3 ноября, массовый забег стартует от Зимнего театра и пройдет по улицам Орджоникидзе, Несебрской, Черноморской, Курортному проспекту и Виноградной — в обоих направлениях. Согласно утвержденной временной схеме, с 4:00 до 15:00 движение транспорта будет перекрыто на улицах Несебрской, Конституции СССР, Парковой, Воровского, Курортном проспекте, Соколова, Москвина, Егорова, Горького, Черноморской, Войкова, Кооперативной и Поярко.

Изменения также коснутся работы общественного транспорта, маршруты которого скорректируют на время проведения марафона.

Мария Удовик