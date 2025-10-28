Песков о терроризме Польши, иностранцах на фронте и милитаристской истерике ЕС
В Кремле обвинили Украину в возникшей паузе в переговорах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
- Пауза в переговорах по Украине возникла не по вине России — Киев не хочет продолжать переговоры.
- Данные Службы внешней разведки тревожные, хотя наши солдаты регулярно слышат на фронте иностранную речь, иностранцы там уже есть.
- ЕС идет по пути увеличения военных расходов и снижения уровня жизни своих граждан, находится в милитаристской истерике, готов делать опрометчивые шаги, которые принесут много головной боли, например, воровать замороженные активы РФ.
- Однако есть группа государств, которые преследуют цели защиты своих собственных интересов. Они отстаивают свои права в рамках ЕС, используя те механизмы, которые предусмотрены объединением. Им сложно, на них давят, но они крепчают.
- Мы слышим заявления из Вашингтона, что все страны должны прекратить закупать российскую нефть. Многие страны сами должны выбирать что покупать.
- Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать лучшие энергоресурсы и по меньшей цене — в этом плане российские энергоносители конкурентноспособны — этим и объясняются интересы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
- Страны, в том числе Индия и Китай, пусть сами решают, что им лучше покупать.
- Слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Украина имеет право атаковать любые связанные с Россией объекты в любой точке Европы, должны быть услышаны в Брюсселе и европейских столицах.
- На месте европейцев я бы испытывал опасение относительно того, что их союзник отстаивает терроризм. Но почему-то все европейцы не замечают этих слов.
- РФ будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом, не взирая на предложение президента Литвы Гитанаса Науседы ограничить транзит в этот регион.
- Киевский режим умеет всемирно клянчить деньги и умеет тратить их так, чтобы следов было потом не найти. Европейцам придется раскошеливаться все больше и все дольше.