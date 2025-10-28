Песков о терроризме Польши, иностранцах на фронте и милитаристской истерике ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

