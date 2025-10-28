Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация Службы внешней разведки о подготовке Францией военного контингента для отправки на Украину вызывает тревогу. При этом он подчеркнул, что на стороне ВСУ уже воюют иностранные граждане.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем»,— заявил представитель Кремля журналистам.

По данным СВР, президент Франции Эмманюэль Макрон дал указание Генштабу французских ВС готовить легион для помощи Украине, а именно — более 2 тыс. солдат и офицеров. Как утверждается, в ближайшее время их отправят на украинскую территорию под видом инструкторов для обучения мобилизованных солдат ВСУ.

Лусине Баласян