Литва предложила ограничить транзит в Калининград из-за зондов контрабандистов

Литовские власти обеспокоены участившимися случаями запуска зондов контрабандистов из Белоруссии, с помощью которых те перебрасывают через границу разные товары — например, сигареты. Президент Литвы Гитанас Науседа из-за этого предложил надолго закрыть границу с Белоруссией и сократить сообщения с Калининградской областью, передает агентство BNS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Воздушные шары, которыми пользуются контрабандисты, создают угрозу для гражданской авиации, утверждает литовская сторона. Из-за них международный аэропорт Вильнюса за последнюю неделю трижды приостанавливал работу. При этом с российской стороны — из Калининградской области — подобных случаев не зафиксировано.

Господин Науседа назвал происходящее «гибридной атакой против Литвы». В администрации президента не уточнили, о каком именно транзите идет речь — автомобильном или железнодорожном, но из-за того, что оба маршрута проходят через Белоруссию, закрытие границы фактически ограничит сообщение с Калининградом.

Президент собирается обсудить этот вопрос с правительством страны. Совещание пройдет 27 октября на заседании комиссии по нацбезопасности под руководством премьер-министра Инги Ругинене.