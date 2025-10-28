Венгрия намерена объединиться с Чехией и Словакией в антиукраинский альянс

Венгрия намерена сформировать с Чехией и Словакией альянс в ЕС, «скептически относящийся к Украине». Об этом изданию Politico сообщил Балаж Орбан, главный политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По его словам, Виктор Орбан планирует объединиться с Андреем Бабишем, чья партия ANO победила на парламентских выборах в Чехии, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Такой политический альянс может быть сформирован до проведения саммита лидеров стран ЕС в декабре этого года.

Подобное объединение «может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине», пишет Politico. Однако, как полагает издание, создание такого альянса «займет некоторое время». Указывается, что Роберт Фицо ранее «воздерживался от официального союза с венгерским лидером по конкретным направлениям политики», а Андрей Бабиш «еще не сформировал правительство».

