Франция готовится развернуть воинский контингент на Украине численностью более 2 тыс. солдат и офицеров, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Как сообщает СВР, президент Франции Эмманюэль Макрон дал указание Генштабу французских ВС готовить легион для помощи Украине. «Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины»,— утверждается в сообщении.

Если информация о вмешательстве станет известна, Франция заявит, что на Украину отправлены инструкторы для обучения мобилизованных солдат ВСУ, утверждает СВР. Во Франции, по данным СВР, также создаются дополнительные койко-места в госпиталях, а врачи проходят подготовку для работы в полевых условиях.

В сообщении отмечается, что господин Макрон «мечтает о лаврах Наполеона». «Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца»,— добавили в пресс-бюро службы.

21 октября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что европейские члены НАТО активно готовятся к военному конфликту с Россией. Он подчеркнул регулярное проведение мобилизационных мероприятий и «зомбирование» западного населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы.