Председатель Совета судей оказался миллиардером

Генпрокуратура потребовала изъять активы председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Надзорное ведомство считает, что ответчик нарушил антикоррупционное законодательство, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Виктор Момотов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Виктор Момотов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Генпрокуратура России подала 23 сентября в Останкинский суд Москвы инициированный главой надзорного ведомства Игорем Красновым (сегодня комитет Совфеда поддержал кандидатуру на пост главы Верховного суда) антикоррупционный иск к председателю Совета судей РФ (высший орган судейского сообщества) Виктору Момотову. В нем говорится, что, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, ответчик участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края ,Ростовской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской и Калининградской областей. В результате им, говорится в иске, им были сформированы активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб.

В иске отмечается, что ответчик объединился с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко, который в иске называется «краснодарским представителем криминалитета», и занимался вместе с ним гостиничным бизнесом.

Также господин Момотов, считает Генпрокуратура, вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки «Покровские» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым, которые «сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов».

В иске говорится, что за оказанные ими услуги Момотов и Марченко в 2010 году получили земельный участок в Ростовской области, где в последующем построили десятиэтажную гостиницу «Marton Седова».

Надзор также отмечает, что «в нарушение антикоррупционных запретов Момотов использовал свое служебное положение и полномочия для капитализации собственных активов, легализации новых объектов недвижимости для будущих отлей, возводимых в нарушение требований законодательства, вовлекая в эту деятельность органы судебной власти, которые находились в его подчинении». Всего, говорится в иске, Марченко «при корыстном содействии Момотова» в судебном порядке было легализовано 11 объектов недвижимости на территории разных городов и областей.

В результате на Марченко и подконтрольных ему лиц, говорится в иске, было оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались для предоставления гостиничных услуг, размещения банных комплексов и кальянных.

На основе этого имущества Момотовым и Марченко создана сеть бизнес-отелей Marton, включающая 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы. Их общая стоимость превышает 9 млрд руб.

Кроме того, Виктор Момотов и Андрей Марченко, который является соответчиком по иску, уклонились, по данным Генпрокуратуры, от уплаты налогов, недоимка оценивается более чем в 500 млн руб. и «ими не погашается».

Прокуратура просит обратить в доход государства недвижимость ответчиков — порядка 100 земельных участков и нежилых зданий.

Мария Локотецкая, Александр Александров