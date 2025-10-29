«Кубань Кредит» поддержит МСП при помощи новых лимитов «зонтичных поручительств»

Корпорация МСП выделила банку «Кубань Кредит» дополнительный лимит по программе «зонтичных поручительств».

Фото: ru.freepik.com

Банк вошел в число четырех финансовых организаций, не использующих рейтинговые модели, которые получили расширенные возможности для кредитования субъектов МСП. Общий объем финансирования, который сможет привлечь бизнес в эти банки до конца 2025 года, составит не менее 1,2 млрд рублей.

Новый лимит позволит «Кубань Кредит» продолжить активно кредитовать малый и средний бизнес, оставаясь для предпринимателей надежным партнером в финансировании текущих потребностей и реализации инвестиционных проектов разной степени сложности.

– «Зонтичные поручительства» Корпорации МСП для банка – это дополнительная помощь в процессе принятия решений по кредитным заявкам, – комментирует заместитель председателя правления банка «Кубань Кредит» Елена Марущак. – Это инструмент, который в итоге работает на развитие экономики Юга России, предоставляя бизнесу доступ к необходимым финансовым ресурсам.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, региональные банки обладают тонкими настройками для работы на местах. Адресный подход и структурная проработка финансовой поддержки позволяют эффективно реализовывать даже сложные проекты.

Напомним, что «зонтичные поручительства» Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Механизм был запущен по поручению Президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

