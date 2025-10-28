В администрации Тамбова сократили количество комитетов

Гордума Тамбова на вчерашнем заседании внесла изменения в структуру администрации облцентра. В ней сократили количество комитетов с 14 до 11. Об этом сообщил мэр Максим Косенков в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание администрации Тамбова

По словам господина Косенкова, инициатива о реструктуризации горадминистрации принадлежит ему. В рамках изменений комитет благоустройства решили объединить с комитетом дорожного хозяйства, комитет по управлению муниципальным имуществом — с комитетами земельных отношений и управлением жилищной политики.

В сентябре депутаты гордумы продлили срок полномочий Максима Косенкова на пять лет. После этого он назначил себе двух заместителей — Алексея Марковского и Наталью Полунину. Олег Висков в свою очередь покинул пост вице-мэра. Александр Шелудяков возглавил городской комитет ЖКХ.

Алина Морозова