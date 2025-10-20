Александр Шелудяков возглавил комитет ЖКХ администрации Тамбова

Глава Тамбова Максим Косенков сегодня назначил председателем комитета ЖКХ Александра Шелудякова. Об этом сообщили местные власти.

Господин Шелудяков уже работал в городской администрации — в 2010–2015 годах он возглавлял комитет дорожного хозяйства и транспорта. Затем до 2020 года руководил муниципальным предприятием «Тамбовгортранс». В последние годы он работал заместителем главврача по хозяйственным вопросам в одном из тамбовских медучреждений.

В 2023–2024 годах комитет ЖКХ возглавлял Олег Висков, который впоследствии стал профильным замглавы Тамбова. На прошлой неделе стало известно о его отставке. Исполнение обязанностей было возложено на Наталью Трунову.

