Мэр Тамбова Максим Косенков назначил двух новых заместителей

Два новых заместителя главы администрации города назначены в Тамбове. Алексей Марковский будет заниматься вопросами экономического развития и инвестиционной деятельности, имущественных и земельных отношений, жилищной политики, а также туризма, поддержки предпринимательства и торговли. В зону ответственности Натальи Полуниной войдут образование, культура, опека и попечительство, защита прав несовершеннолетних, регистрация актов гражданского состояния. Об этом сообщили в тамбовской мэрии.

Господин Марковский до 2022 года возглавлял городской комитет по экономике, а после работал заместителем генерального директора МУП «Тамбовтеплосервис» по экономическим вопросам. Госпожа Полунина руководила управлением дошкольного образования.

Депутаты тамбовской гордумы переизбрали Максима Косенкова мэром в конце сентября.

