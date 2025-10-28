В думе Екатеринбурга предложили отменить постановление о сносе киосков
Депутаты Екатеринбургской городской думы на заседании думской комиссии по экономическому развитию и инвестициям предложили отменить постановление мэрии, регулирующее снос незаконных киосков.
Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Предложение внес депутат от «Единой России» Тимофей Жуков, его поддержали Сергей Козлов и Виталий Чачин. Инициатива последовала в связи с решением Седьмого кассационного суда в Челябинске, который признал незаконным часть постановления правительства Свердловской области о сроках продления на два года договоров с арендаторами нестационарных торговых объектов (НТО).
Господин Жуков пояснил, что администрация города продолжает вынос киосков, несмотря на решение суда. По его мнению, это может стать причиной исков к мэрии от предпринимателей, которым придется выплачивать компенсации за снесенные киоски. Он добавил, что должностные лица могут привлечь к ответственности.
«Противоречие [между решением суда и действиями администрации] может быть снято либо путем продления договоров, либо временной приостановкой сноса до указанной в решении суда даты — 31 декабря 2026 года»,— заявил Тимофей Жуков.
Глава департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин заверил его, что у предпринимателей не будет оснований для обращения в суд, поскольку судебное решение вступило в силу только в сентябре, а значит, не отменяет правоотношений, которые были раньше. По его словам, продление договоров без аукциона будет нарушением прав предпринимателей, которые уже заявились на участие в них.
Депутат от «Новых людей» Сергей Козлов добавил, что новые меры регулирования сноса киосков администрацией привели к тому, что НТО стали больше размещать на землях третьих лиц, где их не могут законно снести. «Если мы говорим, что мы должны позаботиться о жителях, надо заботиться по-другому. Так никакой безопасности, только опасности больше»,— заметил депутат.
Председатель комиссии Артур Зиганшин предложил своему коллеге внести инициативу, уточнив юридические недочеты.