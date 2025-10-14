В департаменте потребрынка Екатеринбурга прокомментировали решение суда об НТО

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин прокомментировал решение Седьмого кассационного суда в Челябинске о признании незаконным областного постановления о сроке расторжения договоров с арендаторами объектов нестационарной торговли (НТО) на два года. По словам господина Чаплыгина, администрации не придется восстанавливать киоски за счет бюджета. Об этом он заявил на комиссии городской думы.

«Как только получим регулирование, начнем работать. Пока это ничего не дает»,— сказал господин Чаплыгин, уточнив, что в администрации пока ждут позиции правительства.

По его словам, решение суда вступает в силу со дня опубликования, то есть с 24 сентября. На те правоотношения с собственниками, которые были до этого момента, решение суда не повлияет, заверил глава департамента.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что в администрации продолжат сносить нестационарные объекты, которые не входят в схему размещения. «У нас сегодня никаких запретов нет, все суды о непродлении договоров мы выигрываем»,— добавил Максим Чаплыгин.

Напомним, Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил часть постановления Свердловского правительства от 2022 года о сроке продления договоров о размещении НТО (нестационарных торговых объектов) на два года. Суд кассационной инстанции указал, что по федеральной норме срок действия договоров должен был истечь не ранее 31 декабря 2026 года, тогда как в Свердловской области они были продлены до 2024-2025 годов.

Анна Капустина