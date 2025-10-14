В департаменте потребрынка Екатеринбурга прокомментировали решение суда об НТО
Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин прокомментировал решение Седьмого кассационного суда в Челябинске о признании незаконным областного постановления о сроке расторжения договоров с арендаторами объектов нестационарной торговли (НТО) на два года. По словам господина Чаплыгина, администрации не придется восстанавливать киоски за счет бюджета. Об этом он заявил на комиссии городской думы.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Как только получим регулирование, начнем работать. Пока это ничего не дает»,— сказал господин Чаплыгин, уточнив, что в администрации пока ждут позиции правительства.
По его словам, решение суда вступает в силу со дня опубликования, то есть с 24 сентября. На те правоотношения с собственниками, которые были до этого момента, решение суда не повлияет, заверил глава департамента.
Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что в администрации продолжат сносить нестационарные объекты, которые не входят в схему размещения. «У нас сегодня никаких запретов нет, все суды о непродлении договоров мы выигрываем»,— добавил Максим Чаплыгин.
Напомним, Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил часть постановления Свердловского правительства от 2022 года о сроке продления договоров о размещении НТО (нестационарных торговых объектов) на два года. Суд кассационной инстанции указал, что по федеральной норме срок действия договоров должен был истечь не ранее 31 декабря 2026 года, тогда как в Свердловской области они были продлены до 2024-2025 годов.