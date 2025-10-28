Игорь Николаев получил 800 тысяч компенсации за название сочинского ресторана

Ресторан «Дельфин и Русалка» в Сочи произведет компенсационную выплату за использование наименования. Сумма соглашения составила 800 тыс. руб.

В среду, 15 октября 2025 года, Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между ООО «Диджитал прожект», действующим на основании лицензионного договора и договора доверительного управления с композитором Игорем Николаевым, и ООО «Дир Сочи», управляющим сочинским рестораном. Информация об этом распространена Национальным бюро экспертизы интеллектуальной собственности.

На основании достигнутого соглашения суд прекратил производство по делу о неправомерном использовании товарного знака и произведения «Дельфин и Русалка». С ответчика, ООО «Дир Сочи», взыскана компенсация в размере 800 тыс. руб. Компания также взяла на себя обязательство в дальнейшем не использовать объекты интеллектуальной собственности без соответствующего разрешения.

При этом ответчик заявил, что был введен в заблуждение относительно правомерности применения наименования при передаче прав на аренду ресторана вторым ответчиком по делу — ООО «Компания систем инжиниринг РУС».

Мария Удовик