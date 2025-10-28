Краснодар вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в ноябре

В ноябре 2025 года интерес россиян к внутренним поездкам увеличился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru. Эксперты отмечают, что последний месяц осени традиционно становится временем коротких путешествий и смены обстановки перед зимним сезоном.

Фото: Маргарита Синкевич

Лидером по числу бронирований стал Санкт-Петербург, на долю которого пришлось 15% ноябрьских поездок. Второе место заняла Москва с 11% бронирований, замыкает тройку Сочи — 10%.

В десятку самых популярных направлений также вошли Казань, Ялта, Краснодар, Кисловодск, Калининград, Пятигорск и Геленджик. Средняя продолжительность поездки составила от двух до шести ночей, а стоимость проживания варьировалась от 3,5 до 5,3 тыс. руб. за ночь.

Вячеслав Рыжков