Минпромторг: второй импортозамещеннный МС-21 скоро начнет летные испытания

Второй полностью импортозамещенный МС-21 сейчас проходит проверки, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, лайнер скоро приступит к летным испытаниям.

«Машина проходит проверки в летно-испытательном комплексе и в ближайшее время присоединится к программе летных испытаний»,— рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Господин Алиханов добавил, что Минпромторг уточняет прогнозы производства и планы по закупке самолетов «по мере прохождения ключевых точек сертификационных испытаний». Одна из таких точек — первый полет полностью импортозамещенного МС-21.

МС-21 рассчитан на вместимость от 163 до 211 пассажиров и собирается на Иркутском авиационном заводе. Первый полет модели состоялся в мае 2017 года, а в декабре 2020 года самолет впервые подняли в воздух с российским двигателем ПД-14. В июле 2025 протестировали МС-21 с отечественным оборудованием. В сентябре начались испытания второго импортозамещенного МС-21. По данным «Известий», самолет за два года подорожал на 65%.

