Испытания второго импортозамещенного самолета МС-21 начались в Иркутске

Иркутский авиационный завод приступил к испытаниям второго импортозамещенного пассажирского самолета МС-21. Как сообщает пресс-служба ПАО ОАК (входит в госкорпорацию «Ростех»), в рамках испытаний предстоит проверить топливную систему, маршевые двигатели, вспомогательную силовую установку, а также «системы и оборудование самолета при запущенных двигателях».

Уточняется, что перед этим на самолете заменили импортные комплектующие, в том числе органы управления в кабине, приводы системы управления, систему торможения колес, маршевые и вспомогательную силовые установки, топливную систему, колеса, шины и другие системы. На самолете уже проведены испытания шасси и комплексной системы управления.

Как сообщалось ранее, госкорпорация «Ростех» намерена запустить серийное производство МС-21 в 2026 году. По информации главы госкорпорации Сергея Чемезова, российские авиапредприятия произвели более 70 систем и агрегатов МС-21.

МС-21 рассчитан на вместимость от 163 до 211 пассажиров и собирается на Иркутском авиационном заводе. Первый полет модели состоялся в мае 2017 года, а в декабре 2020 года самолет впервые подняли в воздух с российским двигателем ПД-14. В 2029 году планируется выйти на ежегодный выпуск 72 самолетов МС-21.

Влад Никифоров, Иркутск