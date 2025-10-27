Объем льгот по имущественным налогам на Кубани составил 3,3 млрд рублей

Совокупный объем налоговых льгот по имущественным налогам, предоставленных физическим лицам в Краснодарском крае за 2024 год, достиг 3,3 млрд руб., следует из данных регионального управления ФНС. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 6,3%, или на 193 млн руб.

В общей сумме учтены налоговые вычеты, предусмотренные Налоговым кодексом. По земельному налогу объем предоставленных вычетов превысил 1,3 млрд руб., по налогу на имущество физических лиц — 2 млрд руб.

Федеральный вычет по земельному налогу уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 кв. м одного участка. Правом пользуются пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, многодетные семьи и другие категории граждан, указанные в НК РФ.

По налогу на имущество физических лиц льготы установлены для 21 категории налогоплательщиков, включая пенсионеров, военнослужащих, участников СВО и членов их семей. Льгота распространяется на один объект недвижимости каждого вида, если он не используется в предпринимательской деятельности.

В крае также действуют льготы по транспортному налогу, установленные законом № 639-КЗ. Они предоставляются только по одному транспортному средству.

