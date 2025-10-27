Бастрыкин поручил ускорить расследование дела дольщиков ЖК «Еврострой» в Анапе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову ускорить расследование уголовного дела, возбужденного в связи с нарушением прав участников долевого строительства ЖСК «Еврострой» в Анапе. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поводом для поручения стало обращение граждан в комментариях под публикацией СКР в социальной сети. Дольщики, которые приобрели квартиры в строящемся доме по улице Парковой в 2006–2007 годах, до сих пор не получили жилье. Строительство было остановлено в 2010 году, а объект признан самовольной постройкой, возведенной без разрешительной документации и технических условий для газификации, водо- и энергоснабжения.

Застройщик был ликвидирован в 2020 году, однако несмотря на многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции, их жилищные права не восстановлены, а виновные не привлечены к ответственности. Ситуация ранее освещалась в СМИ, и Александр Бастрыкин ранее уже поручал представить доклад по этому делу.

Расследование уголовного дела продолжается, ход работы и результаты исполнения поручения будут держаться на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Мария Удовик