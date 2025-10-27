Суд перепроверит спор РПН с «Краснодарнефтегазом» о ликвидации старых скважин

Арбитражный суд Кубани (АС Кубани) перепроверит претензии Росприроднадзора (РПН) к «РН-Краснодарнефтегазу» по поводу ликвидации старых нефтяных скважин в Славянском и Темрюкском районах и выполнению программы доразведки месторождений. Сведения об этом опубликованы в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) отменил решение нижестоящих инстанций по делу о законности предписания, выданного Южным межрегиональным управлением Росприроднадзора ООО «РН-Краснодарнефтегаз». Дело возвращено на новое рассмотрение в АС Кубани.

Претензии ведомства касались ряда предполагаемых нарушений при эксплуатации Славянско-Темрюкского лицензионного участка, включая невыполнение плана исследовательских работ, проблемы с оформлением земельных участков, несвоевременную ликвидацию скважин и несоответствия в отчетности.

Как следует из материалов дела, ведомство в сентябре минувшего года в рамках федерального государственного геологического контроля провело плановую выездную проверку нефтяников на участках разрабатываемых недр на территории Темрюкского и Славянского районов Кубани. В итоге оно усмотрело в действиях «РН-Краснодарнефтегаза» нарушения, допущенные при эксплуатации Славянско-Темрюкского лицензионного участка, и предписало их устранить.

В частности, РПН указал, что в 2023 году в соответствии с проектными решениями не было обеспечено в полном объеме выполнение программы исследовательских работ и доразведки месторождений, не проведены работы по оформлению земельных участков под фондом скважин,. Также в предписании говористя, что в 2022–2024 годах компания не обеспечил фактическую ликвидацию скважин, выполнивших свое предназначение и ожидающих ликвидацию, а при эксплуатации одного из месторождений --- соблюдение схемы сбора и транспортировки нефти, что создало угрозу для окружающей среды. Все это, по мнению РПН, является нарушением условий лицензии.

«РН-Краснодарнефтегаз» заявил о незаконности и неисполнимости предписания ведомства и оспорил его. Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону компании.

Однако кассационный суд выявил недостатки в обосновании этих решений. В частности, АССКО отметил, что нижестоящие инстанции недостаточно тщательно изучили доводы Росприроднадзора и не дали должной оценки представленным доказательствам.

Теперь АС Кубани предстоит вновь рассмотреть дело, тщательнее вникнув в эту ситуацию.

Михаил Волкодав