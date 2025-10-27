Обход Адлера как часть трассы Джубга — Сочи планируют ввести в 2027 году

Обход Адлера, который является первым этапом строительства скоростного дублера трассы Джубга — Сочи (А-147), планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава города Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект, реализуемый государственной компанией «Автодор», имеет федеральное значение. Его запуск позволит значительно снизить транспортную нагрузку на ключевые курортные направления — к международному аэропорту и горному кластеру Красной Поляны. «Работы идут, разворотная петля в районе села Высокое уже хорошо видна. В 2027 году жители и туристы смогут воспользоваться новой дорогой, чтобы быстро и без задержек добираться в аэропорт и на Красную Поляну»,— отметил господин Прошунин.

Строительство восьмикилометрового обхода ведется одновременно на нескольких участках, включая возведение двух разворотных эстакад. Общая стоимость этого отрезка оценивается в 73,5 млрд руб. В 2024–2025 годах проект получил положительные заключения по этапам строительства.

Обход Адлера является частью масштабного проекта платной магистрали Джубга — Сочи, общая стоимость которого оценивается в 1,4 трлн руб. Проект включает возведение девяти участков, в том числе обходов Сочи и Туапсе.

Отдельно господин Прошунин сообщил, что в 2025 году на ремонт дорожной сети Сочи направлено около 300 млн руб. Работы ведутся более чем на 110 объектах, включая Новороссийское и Сухумское шоссе. За последние пять лет в городе были ликвидированы оползневые процессы на 29 участках дорог.

Мария Удовик