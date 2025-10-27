Инвестпортфель Сочи достиг 650 млрд рублей

Общий объем инвестиционного портфеля Сочи составляет 650,4 млрд руб. и включает 60 проектов, сообщил глава города Андрей Прошунин в интервью «Интерфаксу». Реализация этих инициатив, по его словам, обеспечит создание порядка 25 тыс. рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Около 73% инвестпроектов приходится на сферу гостеприимства и санаторно-курортную отрасль. В 2025 году в городе открылись новые объекты — пятизвездочный отель «Гранд Каскад» и комплекс Marine Garden Sochi Hotels & Spa 5* в Хосте. До конца года планируется запуск пансионата «Кристалл» на 350 номеров.

Сейчас в активной стадии находятся реконструкция санаториев «Волна», «Известия», «Медвежий Угол», гостиниц «Приморская», «Алеан Спутник Фемили», строительство отеля «Лотте» у пляжа «Ривьера» и реализация проекта «Поляна ПИК» в Красной Поляне.

Мэр отметил, что город требует от инвесторов комплексного подхода, предусматривающего благоустройство территорий и развитие инженерной инфраструктуры в рамках механизмов КРТ. Сейчас заключено семь таких соглашений. Также Сочи готовится к внедрению инфраструктурного сбора, который, по словам Андрея Прошунина, позволит бизнесу регламентированно участвовать в развитии городской среды.

Мария Удовик