Сочи реализует 60 инвестпроектов на 650,4 млрд рублей

Инвестиционный портфель Сочи включает 60 проектов общей стоимостью 650,4 млрд руб, сообщил глава города Андрей Прошунин в интервью «Интерфаксу». По его словам, реализация инициатив позволит создать около 25 тыс. рабочих мест.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил мэр курорта, 73% всех проектов связаны с индустрией гостеприимства и санаторно-курортной отраслью. Город сопровождает их на всех стадиях — от идеи до завершения строительства.

В этом году в Сочи открылся пятизвездочный комплекс «Гранд Каскад», а в Хосте принял первых гостей Marine Garden Sochi Hotels & Spa 5*. В декабре планируется ввод пансионата «Кристалл» на 350 номеров. Также ведется реконструкция санаториев «Волна», «Известия», «Медвежий Угол», гостиниц «Приморская», «Алеан Спутник Фемили», строительство отеля сети «Лотте» у пляжа «Ривьера» и реализация масштабного проекта «Поляна ПИК» в Красной Поляне.

Андрей Прошунин подчеркнул, что инвесторы обязаны обеспечивать комплексный подход к развитию территорий — возводить не только объекты размещения, но и дороги, инженерные сети, благоустраивать прилегающие зоны. По его словам, в Сочи заключено семь договоров комплексного развития территорий, а также прорабатывается внедрение инфраструктурного сбора.

«Это справедливый подход, при котором инвесторы, строя новые объекты, добровольно и регламентированно участвуют в развитии городской инфраструктуры. Сейчас документ находится на согласовании, и я уверен, он станет новым стимулом для развития Большого Сочи»,— отметил глава города.

Мария Удовик

