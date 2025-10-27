С начала года навалочный терминал ОТЭКО в порту Тамань перевалил более 13,5 млн грузов

Навалочный терминал ОТЭКО в порту Тамань завершил девять месяцев 2025 года с общим объемом перевалки на суда в 13,5 млн тонн насыпных грузов, что на 1 млн тонн больше по сравнению с 2024 годом, следует из статистики компании. Показатель составляет почти 17% оборота сухих грузов всего Азово-Черноморского бассейна за период.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

В рамках диверсификации грузов в июле компания «ОТЭКО» запустила перевалку железорудного сырья — железорудного окатыша (ЖРО) и железорудного концентрата (ЖРК), а в сентябре была осуществлена отгрузка первой партии минеральных удобрений — нитроаммофоски — для последующей отправки на экспорт. Компания также продолжает активно работать с серой.

Согласно статистике ОТЭКО, основной объем перевалки на Таманском терминале навалочных грузов по-прежнему составляет уголь (3-е место в России) — почти 12 млн тонн угля было перевалено за три квартала 2025 года.

До конца года ОТЭКО планирует увеличить объем перевалки насыпных грузов до 22 млн тонн.

«Мы активно работаем со всеми участниками логистического рынка над повышением эффективности цепочек поставок в страны Глобального Юга»,— отметила коммерческий директор ОТЭКО Инал Чкадуа.

В настоящий момент ОТЭКО завершает строительство склада минеральных удобрений на 300 тыс. тонн продукции, что позволит достичь проектной мощности перевалки этих видов грузов в 5 млн тонн в год.

По данным Росморпорта, имеющихся в распоряжении ТАСС, объем перевалки грузов в российских портах Черного, Азовского и Каспийского морей в январе-августе составил 170 млн т, что на 9,8% меньше по сравнению аналогичным периодом 2024 года (189,2 млн т).