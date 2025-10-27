«Агрокомплекс» Ткачева приобрел белгородское «Приосколье»

АО фирма «Агрокомплекс», связанная с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, приобрела 100% московской компании ООО «Инвест Трейд», которой принадлежат активы белгородского агрохолдинга «Приосколье». Об этом свидетельствуют данные Rusprofile.

До сделки 99,9% доли в «Инвест Трейд» принадлежало Сергею Феськову, еще 0,1% — ООО «Белинвест». В марте 2025 года «Инвест Трейд» стал единственным владельцем ключевых предприятий холдинга, включая АО «Приосколье», ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод», АО «Краснояружская зерновая компания» и АО ТД «Приосколье».

О планах «Агрокомплекса» приобрести активы «Приосколья» сообщалось в январе этого года. Тогда стоимость сделки оценивалась примерно в 50 млрд руб. В то же время отмечалось, что процесс может осложниться из-за нахождения основателя белгородского холдинга Геннадия Бобрицкого в розыске.

Холдинг «Приосколье» был создан в 2003 году на базе обанкротившейся птицефабрики, а его учредителем выступил бывший заместитель председателя правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Инвест Трейд» зарегистрировано в Москве в 2023 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности компании — производство электроэнергии. Руководителем числится Сергей Феськов, по итогам 2023 года предприятие показало убыток почти 32 млн руб.

АО фирма «Агрокомплекс» создана в 1993 году в Краснодарском крае. Уставный капитал компании составляет 44,6 млн руб., основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Генеральным директором является Евгений Хворостина. По данным за 2024 год, выручка компании достигла 92,8 млрд руб., чистая прибыль — 6,7 млрд руб.

