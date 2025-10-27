«Ключевая задача бизнеса — научить сотрудников создавать цифровых ассистентов»

С января по сентябрь 2025 года работодатели Краснодарского края разместили на рекрутинговой платформе hh.ru около 500 вакансий с требованием владения нейросетями. Это на 82% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в пресс-службе hh.ru Юг. Какие профессии с развитием искусственного интеллекта становятся на рынке труда более востребованными, а какие, наоборот, теряют актуальность, «Ъ-Кубань» рассказала международный HR-эксперт и основатель HR-академии Элла Деткова.

Элла Деткова

Фото: предоставлено автором

«Сегодня в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ) снижается востребованность рутинных офисных профессий. Это специалисты по ручному документообороту и операторы баз данных. Спрос падает и на начальные уровни бухгалтерии, рекрутинга, копирайтинга. Актуальность также теряют диспетчеры и колл-центры без клиентской аналитики.

На фоне развития ИИ более востребованными становятся: инженеры-аналитики, специалисты по цифровому моделированию и автоматизации; AI-интеграторы и архитекторы процессов; юристы по цифровому праву и интеллектуальной собственности; HR-бизнес-партнеры нового типа, способные анализировать данные, влиять на стратегию, мотивировать команду и держать общий управленческий ритм; производственные наставники и тьюторы, обучающие персонал взаимодействию с ИИ.

Важно понимать, что ИИ не «убивает» профессии, а убирает поверхностность. В итоге ценность специалиста будет определяться не скоростью набора текста, а способностью мыслить, объединять и создавать.

ИИ не заменит человека, который умеет быть лидером, мыслить системно и принимать решения в условиях неопределенности. Но человек, который не научится работать с ИИ, действительно может потерять место на рынке. Поэтому ключевая задача бизнеса сегодня — не заменить людей машинами, а научить сотрудников создавать цифровых ассистентов».