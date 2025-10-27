Загрузка магистралей Краснодара осталась на уровне 2024 года

Загрузка основных магистралей Краснодара превышает предельный норматив в 2–2,5 раза, оставаясь на уровне 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил заместитель главы города Владимир Архипов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным властей краевой столицы, из общей протяженности более 1,7 тыс. км автодорог местного значения активно используются лишь порядка 350км — в центральной части города, соединяющей центр со спальными, деловыми и промышленными районами.

Трафик имеет маятниковый характер из-за строительства новых жилых районов при расположении административных зданий в центре. Утром преобладает движение в центральную часть, вечером — на выезд.

Самыми проблемными участками являются въездные-выездные магистрали: въезд со стороны хутора Ленина и Ростовское шоссе.

По информации на 2024 год, в Краснодаре было зарегистрировано более 600 тыс. автомобилей. При этом ежедневно в город въезжали с основных направлений порядка 180–200 тыс. машин.

Анна Гречко