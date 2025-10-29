Карточное охлаждение

Выпуск платежных карт российскими банками существенно замедлился. На рынке наступил почти идеальный шторм. На его текущее состояние одновременно влияет несколько факторов: борьба с дропперами, кредитная «засуха» и распространение бескарточных платежей. Взрывного роста выпуска пластиковых карт уже не будет — рынок перешел к качественному росту, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Торможение по карте

По итогам второго квартала 2025 года прирост выпущенных российскими банками платежных карт (в эти данные включены не только пластиковые, но также виртуальные карты и платежные стикеры) составил всего 1,2% по отношению к предыдущему триместру — суммарный объем эмиссии дебетовых и кредитных карт составил 531,9 млн штук, следует из статистики национальной платежной системы, приведенной ЦБ. Это самый низкий прирост за пять лет (последний раз более слабая динамика наблюдалась лишь во втором квартале 2020 года — тогда, в период пандемии коронавирусной инфекции, прирост составил 0,2%). При этом символический рост дебетовых карт (+1,9%, до 467 млн штук) перекрыло падение выдач кредиток (–3,6%, до 64,9 млн штук).

В течение последних трех лет — с 2022 по 2024 год — средний ежеквартальный прирост объема эмитированных банками платежных карт составлял 3,6% (соответствующая динамика дебетовых карт составляла также 3,6%, объем кредитных карт рос опережающими темпами в 4,6%). Таким образом, исходя из данных Росстата (по демографическим показателям на начало года) к концу первого полугодия на одного россиянина приходилось 3,6 платежной карты (3,2 дебетовой карты и 0,4 — кредитной), тогда как в начале 2022 года — 2,3 карты (2 и 0,3 соответственно).

Клиент насытился пластиком

Торможение прироста платежных карт началось еще в начале 2025 года (рост суммарного объема — 1,9%, по дебетовым — 2,5%, а по кредитным падение составило 1,9%), и банкиры объясняют это насыщением рынка.

По словам вице-президента по розничным продажам банка «Дом.РФ» Дмитрия Калиничева, уровень проникновения дебетовых карт в России является одним из самых высоких в мире, а потребность в первой и второй картах закрыта у 90% граждан.

По результатам опроса ВТБ каждый второй житель страны одновременно использует две-три карты. «Такой показатель на одного взрослого жителя уже близок к пределу естественного спроса»,— считает советник председателя правления Цифра-банка Наталья Тутова.

«Как правило, в кошельке у клиента не так много дебетовых карт — две-три штуки. Одна зарплатная, а вторую он выпустил, например, для накопления кешбэка или получил при открытии вклада. Этого достаточно для активного использования»,— говорит директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. Впрочем, не все банкиры согласны с тем, что это предел. «Насыщения рынок достигнет при уровне пять-шесть платежных карт на одного человека»,— уверен директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Суверенитет платежей

Ускоренная динамика выпуска карт в предыдущие три года объяснялась уходом международных платежных систем (МПС). В марте 2022 года популярные у граждан Visa и Mastercard приостановили работу в России, но операции по выпущенным ими картам продолжили обрабатываться внутри страны Национальной системой платежных карт. «На предыдущие периоды пришелся пиковый спрос на открытие карт “Мир” взамен карт МПС Visa и Mastercard»,— рассказывает директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт консалтинговой компании «Яков и партнеры» Илья Иванинский. «За первые шесть месяцев после ухода МПС с российского рынка было выпущено в полтора раза больше карт “Мир”, чем за весь 2021 год. Если доля операций по картам “Мир” на начало 2022 года составляла около 10% от всего портфеля карт, то к концу 2024 года этот показатель достиг более 80%»,— отмечает руководитель направления департамента по разработке продуктов банка «Синара» Роман Пруссас.

К 2025 году основное замещение карт международных платежных систем на карты «Мир» уже завершилось, что отразилось на динамике текущего года, говорит Виталий Костюкевич. «После ухода Visa и Mastercard банки научились продлевать срок действия физической пластиковой карты без ее перевыпуска»,— добавляет советник председателя правления банка «Держава» Дмитрий Масановец.

Не картой единой

Другим фактором, который сегодня влияет на замедление темпов выпуска платежных карт, является все более широкое распространение альтернативных форм безналичных платежей. «Хотя карты и остаются лидером рынка безналичных платежей, их доля в объеме постепенно сокращается. Все чаще клиенты предпочитают расплачиваться стикерами, использовать мобильные pay-сервисы или QR-коды, что делает платежный рынок более многополярным и технологичным»,— говорят в ВТБ.

«С развитием платежных технологий, улучшением клиентского опыта меняется и платежное поведение потребителей. Люди все чаще выбирают оплату по СБП, QR-кодам, через банковские платежные сервисы»,— сообщили «Ъ-Review» в пресс-службе ЦБ.

Тем не менее влияние перехода на оплату по QR-кодам и СБП пока «трудно назвать значительным, так как оплата картами все-таки на текущий момент гораздо более привычна», не согласен господин Пруссас. «Основным входом в банк и ключом к счету по-прежнему является карта. Использование счета без карты еще не стало массовым клиентским паттерном»,— солидарен с ним руководитель развития трансакционных продуктов Инго-банка Роман Лобусев,

Однако доля альтернативных способов оплаты будет быстро расти. В ВТБ ожидают, что их оборот к 2026 году увеличится более чем в пять раз по сравнению с 2023 годом. По прогнозам банка, в 2026 году каждый второй безналичный платеж (47%) пройдет без предъявления банковской карты, тогда как в 2025 году доля банковских карт составит 58%.

Пластик не всем

Немаловажным фактором, повлиявшим на сокращение выпуска карт, стало ужесточение требований банков к новым клиентам. Большинство таких мер направлено на борьбу с мошенничеством и дропперством, указывает руководитель направления отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР-банка Кристина Аксенова. Угроза со стороны дропперов, «безусловно, оказывает влияние на работу банков в части выдачи карт», признает Роман Пруссас.

Банкам пришлось пересмотреть процедуры верификации и лимиты на выпуск карт для отдельных категорий клиентов, рассказывает директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП-банка Николай Мельниченко.

По его словам, в частности, в ОТП-банке «используются модели машинного обучения, анализирующие поведенческие паттерны клиентов и выявляющие подозрительные активности еще на этапе выпуска карты». «Кроме того, мы усилили процессы KYC (know your customer, “знай своего клиента”.— “Ъ-Review”) и скоринга, применяем динамическую верификацию личности и дополнительные проверки источников средств при массовых выпусках»,— уточняет господин Мельниченко.

В Цифра-банке также ужесточили правила выдачи — на этапе выпуска применяют системы антифрода и скоринга, что «позволяет отсекать аномальные заявки», говорит Наталья Тутова. Все это, по словам господина Мельниченко, «привело к замедлению прироста, но при этом повысило качество клиентской базы».

Карты без азарта

Еще одна причина карточного охлаждения — замедление «гонки кешбэков», считает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова.

«В прошлые годы программы лояльности были одним из ключевых факторов, влияющих на спрос на новые карты: клиенты активно оформляли несколько карт разных банков ради максимального кешбэка»,— отмечают в ВТБ.

«Ранее повышенный интерес к новым продуктам во многом подпитывался щедрыми акциями, часто временного характера. Сегодня подход клиентов становится более рациональным»,— говорит Дмитрий Калиничев.

Банки «постепенно унифицируют продуктовые линейки и концентрируются на якорных предложениях по картам, которые наиболее востребованы клиентами», что также снижает спрос на различные карточные продукты, добавляет управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. «Банки адаптируют условия по картам под текущую экономическую модель — более сбалансированную и устойчивую»,— согласен господин Калиничев.

Наконец, борьба Банка России с инфляцией и перегретым кредитованием также сказалась на суммарном объеме выпущенных платежных карт. Увеличение регуляторной нагрузки привело к «существенным изменениям кредитной политики банков», отмечает Дмитрий Масановец. Под влиянием такой политики регулятора падение объема выданных кредиток в апреле—июне наблюдалось уже третий квартал подряд (см. “Ъ” от 14 октября). Но этот фактор повлиял и на выдачу дебетовых карт, говорит Виталий Костюкевич: зачастую клиент вместе с кредитной картой открывал и вторую — расчетную.

Баланс найден

Снижение ключевой ставки и смягчение макропруденциальной политики может увеличить спрос на кредитные карты, а значит, оказать поддержку дебетовому сегменту, считает Илья Иванинский. Также, по его мнению, стимулирующим фактором для дальнейшего роста эмиссии дебетовых карт могла бы стать вторая платежная система, «запуск которой обсуждают участники рынка» (см. “Ъ” от 8 октября),— «система явно будет включать пластиковые карты, ведь еще не все россияне пользуются альтернативными способами оплаты». Наконец, активность маркетплейсов на новом для них банковском рынке также подстегнет выпуск расчетных карт, отмечает эксперт.

Но одновременно рынок ждет принятия закона, который будет ограничивать количество банковских карт на руках у граждан (см. “Ъ” от 27 августа): в базовом сценарии лимит обсуждается на уровне 20 платежных карт на человека и 5 карт от одного банка на руки.

«Банк России совместно с заинтересованными ведомствами и участниками рынка в настоящее время обсуждает разумное ограничение количества карт на одного человека»,— заявили в ЦБ.

«Лимит, безусловно, повлияет — в сторону снижения»,— говорит Роман Лобусев. «Для банков это станет стимулом еще внимательнее относиться к качеству эмиссии и активности клиентов»,— соглашается Наталья Тутова. Впрочем, это влияние будет не столь существенным, отмечают опрошенные «Ъ-Review» банки. «Все-таки 20 карт — это достаточно большой лимит. В первую очередь он сократит появление дропперских карт»,— считает Виталий Костюкевич.

В любом случае взрывного роста количества банковских карт участники рынка больше не ждут. «Можно сказать, рынок перешел от количественного роста к качественному, что в долгосрочной перспективе делает бизнес более устойчивым»,— подчеркивает Николай Мельниченко. «Сейчас российский рынок платежных карт вошел в стадию насыщения и переходит к органическому росту»,— согласен Дмитрий Грицкевич.

Анна Абрамцева