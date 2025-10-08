Банки выдвигают платежную альтернативу

Банкиры заявили о возможности создания новой платежной системы в дополнение к существующей системе «Мир». В Банке России не стали категорически возражать против предложения банков, хотя и не увидели в такой системе необходимости. Участники рынка предполагают, что в основе ее не будет лежать карточная система. Эксперты относятся к инициативе скептически, ожидая в ближайшей перспективе конкуренции с цифровым рублем и международными платежными системами.

8 октября на пленарной сессии «Финополиса» главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил создать новую платежную систему, альтернативную созданной по инициативе ЦБ платежной системе «Мир». Этому предложению предшествовала острая дискуссия о конкуренции на российском платежном рынке, во время которой не раз вспоминали и споры вокруг универсального QR, оператором которого станет Национальная система платежных карт (НСПК, дочерняя компания ЦБ).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отреагировала на эту идею явно без энтузиазма: «Если участники рынка готовы потратить средства, особенно банки, не на кредитование, а на создание альтернативы — почему нет».

Вместе с тем госпожа Набиуллина считает, что проще исправить в действующей платежной системе то, что в ней не устраивает, например тарифную политику, а саму платежную систему сделать более открытой.

Причем перед «Финополисом» ЦБ опубликовал консультационный доклад об инфраструктуре финансового рынка, в котором предложил обсудить возможность приватизации НСПК или ее сервисов с условием, что контрольный пакет останется у ЦБ.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на форуме «Финополис», 8 октября: «Если рынок договорится и будет готов создавать альтернативу платежной системе… то пожалуйста».

Тема создания альтернативы платежной системе «Мир» давно поднимается крупнейшими российскими банками, но до последнего времени ни о какой конкретике речь не шла. Но сейчас, по словам источника “Ъ” на банковском рынке, создание второй платежной системы — это уже проработанная концепция. «Мы видим потенциал для ее реализации, вероятная модель создания системы — на основе пула инвесторов, куда могут войти четыре-пять крупных банков, а также мобильные операторы и бигтех-компании»,— сообщил собеседник “Ъ”. При этом, по его словам, вопросы бюджета и сроков реализации находятся на стадии предварительного планирования, поскольку требуют детальной проработки с потенциальными участниками пула. По словам другого источника “Ъ”, планы по созданию новой платежной системы без участия государства стали опять актуальны после принятия закона об универсальном QR.

Участники консорциума банков, созданного на базе сервиса Сбербанка MultiQR, также высказались в поддержку предложенной идеи.

Директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов считает, что в стране должна быть вторая платежная система, которая позволит более устойчиво функционировать всей платежной инфраструктуре, особенно в моменты сбоев.

«Конкуренция — это основной драйвер технологий», а созданный ранее консорциум был нацелен «на развитие новых платежных решений на рынке, а не только сервиса QR», пояснил он.

При этом, по мнению руководителя блока «Трансакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрия Малых, новую платежную систему «вряд ли стоит строить на основе устаревшей карточной технологии», так как существующие пэй-сервисы «можно привязывать к счетам, а не к картам». Помимо этого, у банков «есть QR-технологии и биометрия», отметил он. При этом новая платежная система базово подразумевает открытость для всех участников рынка, и объединение банков «готово предложить ЦБ проработанную концепцию новой платежной системы», заявил Сергей Хромов.

Однако эксперты относятся к предложенной банкирами идее осторожно. По мнению главы совета ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, с экономической точки зрения идея не выдерживает критики: «Российский платежный рынок не очень большой и уже сегодня достаточно "тесный"». Он отмечает, что разработанных технологий и сейчас достаточно, а тарифы падают.

Вместе с тем в ближайшей перспективе новый проект может столкнуться с определенными сложностями. Роман Прохоров выделяет два фактора: прежде всего — внутренний, связанный с запуском цифрового рубля с демпинговыми платежными тарифами. Кроме того, остается и внешний фактор — период изоляции закончится, и международные платежные системы будут возвращаться в Россию. В результате резко усилится конкуренция как для «Мира», так и для гипотетической новой платежной системы, отмечает эксперт.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева