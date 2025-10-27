Для порта Новороссийска разработали универсальную судопогрузочную машину

Российская компания «СММ» представила первую в России судопогрузочную машину, способную перегружать три вида металлургических грузов — железорудный концентрат, окатыши и горячебрикетированное железо. Оборудование предназначено для Новороссийского судоремонтного завода (входит в группу НМТП), сообщает «Корабел.ру».

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Разработка была представлена на конференции «Техника и технологии для портов и грузовых терминалов». В конструкцию машины заложены три типа загрузочных устройств: спиральное, каскадное и системы free fall, что позволяет адаптировать работу к каждому виду сырья.

Проект реализуется в рамках оснащения универсального перегрузочного комплекса НСРЗ. «СММ» отвечает за проектирование, изготовление, поставку и монтаж оборудования.

Екатерина Голубева