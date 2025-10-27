Строительство накопителей энергии на юге будет стоить дешевле генерации

Строительство систем накопления энергии на юге России для покрытия регионального энергодефицита потребует меньших затрат, чем возведение новых объектов традиционной генерации. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, слова которого приводит ТАСС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По плану, на юге страны появятся три накопителя: один мощностью до 100 МВт в Крыму и два — на 100 и 150 МВт — в Краснодарском крае. По оценке Минэнерго, реализация проекта обойдется экономике в 255–300 млрд руб., что эквивалентно 17–20 млрд руб. ежегодно в течение 15 лет. Ведомство прогнозирует, что дефицит мощности в объединенной энергосистеме юга к 2030 году может достичь 2,4 ГВт.

В сентябре 2025 года «Россети» объявили два тендера на строительство накопителей в Краснодаре общей стоимостью 41,6 млрд руб., а аналогичные работы в Крыму оценили в 17,5 млрд руб. Участие в конкурсах приняли структуры «Росатома» и компания «ИнЭнерджи».

Вячеслав Рыжков