Основные работы в доме, где взорвался газ в Сочи, планируют закончить за две недели

В Сочи продолжаются восстановительные работы в доме на улице Тимирязева, где в ночь с 24 на 25 октября произошел взрыв бытового газа. По словам главы города Андрея Прошунина, основной этап ремонта планируется завершить в течение двух недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На данный момент завершена расчистка прилегающей территории, бригады приступили к восстановлению поврежденных квартир. По результатам обследования, здание признано пригодным для дальнейшей эксплуатации — несущие конструкции не пострадали. Однако 11 помещений временно непригодны для проживания.

В неповрежденном крыле дома полностью восстановлены электро- и водоснабжение. В пострадавших квартирах завершается демонтаж разрушенных перегородок и установка новых дверей, к концу недели планируется смонтировать оконные конструкции. После подключения всех квартир к коммуникациям жильцы смогут вернуться из пунктов временного размещения.

В настоящее время в пунктах размещено 40 человек. Для жителей работает горячая линия администрации Центрального района, где можно получить консультацию и помощь. Ход ликвидации последствий происшествия находится на личном контроле главы города.

Вячеслав Рыжков