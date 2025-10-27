Краснодарский край стал рекордсменом по размеру новых ЖК

DOGMA возводит в регионе один из крупных жилых комплексов России. ЖК «Самолет» — яркий пример этого тренда.

Фото: Компания DOGMA

Согласно исследованию аналитиков «Домклик», Кубань является лидером по медианному количеству корпусов в новых жилых комплексах.

По данным экспертов, типичный российский ЖК состоит из трех корпусов и рассчитан на 496 квартир. Но в регионах на первых строчках рейтинга показатели сильно отличаются от средних по стране.

В Краснодарском крае — ведущем регионе по масштабности ЖК — медианное количество корпусов составляет семь, а квартир — 1424. Это почти в три раза больше усредненных показателей по России. По числу квартир Кубань уступает только Москве и Московской области.

Как отметил «Домклик», Краснодарский край и его столица стали одними из символов возведения крупных комплексов, которые формируют целые районы. Это хорошо характеризует один из самых масштабных проектов-новостроек в России по данным портала ЕРЗ.РФ — «Самолет». Его возводит строительная компания DOGMA на Западном обходе Краснодара.

Район спроектирован с учетом комплексного развития территории. Кроме жилых корпусов здесь предусмотрены социальные, медицинские, спортивные, коммерческие объекты, а также бульвары и зоны отдыха.

Площадь микрорайона составит 163 га, на территории планируется возвести 70 многоквартирных домов, из которых 47 — уже сданы, 10 детских садов и 4 школы. В совокупности здесь будет жить более 34 тысяч семей. Таким образом, «Самолет» становится «городом в городе» и формирует качественную жилую среду для десятков тысяч жителей.

«Масштабность нашего проекта и комплексный подход к благоустройству подтверждают лидерство Краснодарского края в развитии крупнейших жилых кварталов страны. Такой формат застройки особенно удобен в современном мире: жители получают все необходимое в шаговой доступности и не тратят время на долгие поездки за ребенком в школу или работу. Все это делает наш жилой комплекс уникальным для рынка и позволяет говорить о новом стандарте качества городской среды»,— отметила Жанна Белянкина, коммерческий директор ГК DOGMA.

Компания DOGMA, являясь одним из лидеров российского девелопмента, рассматривает крупномасштабную застройку как важнейший фактор для повышения уровня комфорта жителей и дальнейшего развития.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2 млн кв. м жилья. Еще 2,6 млн кв. м — на стадии возведения. DOGMA входит в тройку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдано точно в срок 96 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 11 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

