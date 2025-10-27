В Азовском море впервые за 70 лет нашли осетра, считавшегося «вымершим»

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО сообщили о поимке в Азовском море экземпляра шипа — редкого осетрового вида, который считался исчезнувшим в регионе. Рыбу длиной 56 см и весом 1,2 кг обнаружили 17 октября в улове ставного невода в районе Кучугур. Об этом сообщили в пресс-службе института,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧР Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧР

Последние подтвержденные данные о присутствии шипа в Азово-Черноморском бассейне относятся к середине XX века. Вид никогда не имел промыслового значения из-за крайне низкой численности, а в научной литературе последних десятилетий он упоминался как исчезнувший.

Во ВНИРО связывают находку с программой по восстановлению шипа, которую реализует ГКУ «Кубаньбиоресурсы». В последние годы в реку Кубань выпускают производителей и молодь шипа, что, по мнению ученых, могло привести к появлению вида в Азовском море.

Эксперты подчеркивают, что поимка отдельного экземпляра пока не свидетельствует о формировании устойчивой популяции, однако подтверждает эффективность проводимых работ по сохранению генетического фонда.

Екатерина Голубева