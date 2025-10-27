Имущество Белогорского техникума продают в Крыму за 53 млн рублей
Имущественный комплекс Новоселовского филиала Белогорского технологического техникума общей площадью почти 8 тыс. кв. м выставлен на торги с начальной стоимостью 53 млн руб. Лот опубликован на портале «ГИС. Торги».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Объект находится в поселке городского типа Новоселовское Раздольненского района Крыма по адресу улица Ленина, дом 19. Имущество принадлежит республике Крым. Обременения и ограничения не установлены.
Прием заявок на участие в открытом аукционе проходит с 15 октября по 5 ноября 2025 года. Ценовые предложения принимаются 7 и 8 ноября. Размер задатка составляет 26,5 млн руб., шаг торгов — 2,65 млн руб. Участок относится к категории земель населённых пунктов. Разрешённое использование — образование и просвещение. Кадастровая стоимость надела составляет 6,4 млн руб., предназначен для образовательных целей.
Организатором торгов выступает Государственное автономное учреждение «Республиканская дирекция имущества Республики Крым».
Покупатель сможет определить дальнейшее использование комплекса самостоятельно с учетом ограничений, установленных документацией.