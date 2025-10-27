В Сочи задержали и депортировали гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом

Из России депортирован гражданин Турции, разыскиваемый на родине по обвинению в убийстве. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, иностранец был задержан в Сочи сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД, ФСБ и ГУ МВД по Краснодарскому краю при поддержке Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным турецких правоохранительных органов, в мае 2024 года в провинции Самсун подозреваемый подъехал к магазину и произвел семь выстрелов в находившегося на парковке мужчину, после чего скрылся. Потерпевший скончался от полученных ранений.

После задержания в России и проведения проверки было принято решение о депортации иностранца. В международном аэропорту Сочи имени В.И. Севастьянова он был передан представителям турецких компетентных органов. В МВД отметили, что операция прошла в результате скоординированных действий национальных бюро Интерпола двух стран.

Вячеслав Рыжков