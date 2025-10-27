Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак на ребенка в Краснодаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения безнадзорных собак на школьника в Краснодаре. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О происшествии стало известно из соцсетей. По информации из медиа, инцидент произошел, когда мальчик возвращался из школы,— на него набросились бродячие собаки. Ребенка удалось отбить очевидцу, после чего пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову поручено доложить Александру Бастрыкину о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Анна Гречко