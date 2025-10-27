В Крыму открыли центр южной гастрономии

На базе арт-кластера «Таврида. Арт» в Крыму начал работу центр «Гастро. Юг», который будет заниматься изучением и популяризацией кухни регионов юга России. В задачи нового центра входят исследование локальных гастрономических традиций, организация образовательных программ, гастроэкспедиций, фестивалей и ужинов, а также формирование гастротуристического маршрута на полуострове и за его пределами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кластера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Одним из первых проектов центра стала гастроэкспедиция по Крыму: 38 поваров из 14 регионов за пять дней посетили фермы и локальные производства, изучили местные продукты и представили современные интерпретации крымских блюд. Особое внимание уделяется влиянию культур народов полуострова на формирование местной кухни и поиску уникальных рецептов и региональных специалитетов.

Арт-кластер «Таврида» уже несколько лет развивает гастрономическое направление: обучает молодых шеф-поваров, организует фестивали и создает путеводители по ресторанам Крыма и Севастополя. В новый гастрогид включено 31 заведение.

Создание центра, по словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, стало логичным этапом развития площадки. Директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым Елена Юрченко подчеркнула, что крымская кухня способна стать инструментом формирования гастрономического бренда полуострова и повышения его туристической привлекательности.

Открытие «Гастро. Юг» прошло в рамках Зеленого фестиваля — ежегодного семейного события «Тавриды», где в этом году участники высадили более 3,8 тыс. растений на побережье у мыса Меганом. В программе были мастер-классы, выставки, шоу искусств, а вечером — концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон».

Арт-кластер «Таврида» — федеральная площадка для молодых деятелей культуры, входящая в проект «Молодежь России» национальной программы «Образование». С 2019 года он работает как круглогодичный арт-кластер.

Екатерина Голубева