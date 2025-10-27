В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение до 29 октября
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, которое продлится до 29 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ
По прогнозам метеорологов, на Кубани ожидаются сильные ливни с грозами и порывы ветра до 20–25 м/с, а в южных районах местами до 29 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках.
На участке черноморского побережья от Анапы до Магри (Сочи) специалисты предупреждают о вероятности смерчей над морем.
Жителям и гостям региона рекомендуется соблюдать осторожность, по возможности отказаться от поездок в горные районы и следить за оперативной информацией экстренных служб. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому телефону экстренных служб 112.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае на следующие двое суток прогнозируется облачная погода с прояснениями и временными осадками. Дожди ожидаются с вечера 27 октября и продлятся с перерывами до утра 29 октября.
Кроме того, академик РАН Владимир Клименко высказал мнение, что зима в Краснодарском крае ожидается умеренной. Этот прогноз противоречит заявлению главы «Газпрома» Алексея Миллера о предстоящих рекордных холодах.