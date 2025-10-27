Краснодарцы лидируют по спросу на жилье в Москве среди жителей регионов

Жители Краснодарского края в январе—сентябре 2025 года совершили 4% всех межрегиональных сделок по покупке жилья в Москве и Подмосковье, сообщил изданию «Ведомости Юг» руководитель департамента аналитики и данных компании «М2» Дмитрий Смирнов. По этому показателю регион занял первое место среди субъектов РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил эксперт, Кубань традиционно входит в число крупнейших источников спроса на столичную недвижимость, при этом доля местных покупателей на рынке остается стабильной. В большинстве случаев — около 85% — жители края приобретают квартиры.

После Краснодарского края наибольшую активность в межрегиональных сделках в Москве демонстрируют покупатели из Санкт-Петербурга, Татарстана, Ростовской и Самарской областей, на долю каждого из которых приходится по 3%.

Вячеслав Рыжков